Premio al esfuerzo en Tomiño

Tomiño reunió un año más a la gran familia deportiva local en la Gala del Deporte, un evento marcado por la emoción, el reconocimiento y la celebración colectiva del excelente momento que vive el deporte de Tomiño, representado por los éxitos del futbolista del Celta de Vigo, Pablo Durán, y la piragüista Uxía Rodríguez, elegidos mejores deportistas absolutos de la novena edición de la gala.

La cita se convirtió en un espacio de encuentro para deportistas, clubes, entidades y vecinos, poniendo en valor el trabajo realizado a lo largo de todo el año y reforzando el papel del deporte como herramienta de cohesión social, salud y participación comunitaria. «Es una oportunidad para reconocer públicamente el esfuerzo silencioso de muchas personas que hacen crecer el deporte cada día, desde las bases hasta el alto rendimiento, y para poner en valor el papel del deporte como elemento clave para construir comunidad», destacó la alcaldesa, Sandra González.

La velada, dirigida por el presentador Terio Carrera, contó con la música en directo de Terapia de Grupo, que puso banda sonora a una noche llena de momentos especiales, con la presencia de un referente del deporte como Iván Raña.

Durante la gala se reconoció el compromiso de Protección Civil con la seguridad en las pruebas deportivas locales con el premio a la institución colaboradora con el deporte, así como la labor de entidades que fomentan el deporte, que recayó en clubes de nueva creación, como el Pickleball Tomiño y el Club de Patinaje Royal Tomiño. Por otro lado, la San Silvestre Tomiñesa fue distinguida como mejor evento deportivo, mientras que el equipo de tiro con arco Arco Trasno recibió el premio a inclusión en el deporte.

También hubo menciones espaciales para el Tomiño Femenino por la increíble temporada que realizaron; para Miro Gómez, que representa todas esas personas que trabajan para que el fútbol de aficionados no pierda su esencia; y para Melisa Lorenzo, copilota de rally que realizó una fenomenal temporada 2025. Además, se realizó un reconocimiento a Daniel Costa como mejor entrenador y al Club Deportivo Miño Teixugos como mejor club base. El talento emergente se destacó con el galardón a la mejor promesa masculina para Lois Montenegro y la mejor promesa femenina para Nerea Álvarez.

El broche final de la gala tuvo lugar con la concesión de los máximos reconocimientos individuales, que recayeron en el futbolista del Real Club Celta de Vigo, Pablo Durán, elegido mejor deportista masculino absoluto; y en la piragüista Uxía Rodríguez, que repitió por segundo año como la mejor deportista femenina absoluta.