O Rosal entrega nuevos composteros

El Concello de O Rosal realizará una nueva sesión informativa y entrega de composteros el próximo jueves, día 12, a las 20.00 horas en la sala de exposiciones del Concello. La cita es abierta a todos los vecinos y vecinas.

