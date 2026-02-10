Aparcamiento
La nueva ordenanza de la zona azul en Tui entrará en vigor mañana
La ordenanza reguladora del control de la zona azul de Tui mediante cámaras de lectura de matrículas entrará definitivamente en vigor mañana, miércoles, aunque el régimen sancionador no se aplicará hasta pasado un mes para que las personas usuarias se familiaricen con el nuevo sistema. En total son 150 plazas en las que se restringe el aparcamiento gratuito con límite horario.
Aunque la zona azul ya existía en el municipio, además de cambiar el modelo de vigilancia, pasando de los discos horarios al registro automático del tiempo que cada vehículo transcurre en el ámbito de la zona azul mediante la lectura de matrículas, también se modifica el horario, que pasará a ser únicamente de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, por lo que los fines de semana y días festivos, el aparcamiento en la zona azul será completamente libre.
