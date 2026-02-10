Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

14 años de Eurociudad Tui-Valença

El Tetro de Tui, lleno en el concierto de aniversario de la Eurociudad. | D.P.

D. P.

Tui

La Eurociudad Tui-Valença celebró su décimo cuarto aniversario con un concierto conmemorativo donde la música puso de manifiesto la identidad cultural compartida. En el acto se reivindicaron los valores europeos que definen a esta Eurociudad, como la fraternidad entre los pueblos y la aspiración de un mundo más justo e igualitario, «sin fronteras».

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, hizo balance de estos 14 años e incidió en los «muchos siglos de historia y de identidad compartida entre Galicia y Portugal, y más específicamente entre Tui y Valença». Además, el regidor tudense destacó que esta relación es «un modelo de convivencia, de integración, de cooperación y de valores, ejemplo en Europa y en la Península Ibérica». «Desarrollaremos más proyectos, reforzaremos todavía más esta cooperación», indicó por su parte el presidente de la Cámara de Valença.

