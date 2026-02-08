Tomiño pone en marcha su quinto Plan de Igualdade de Oportunidades

El Concello de Tomiño ha puesto en marcha su quinto Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, un documento que marcará la acción municipal hasta 2029 y que consolida la igualdad como principio transversal en la política local.

El nuevo plan se formula como un marco de actuación integral que recoge estrategias dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad en los ámbitos político, económico y sociocultural, con la finalidad última de eliminar las desigualdades estructurales y prevenir y combatir la violencia machista en el contexto más próximo de los vecinos y vecinas. Para ello se estructura en seis áreas clave: igualdad en las políticas locales; desarrollo económico, conciliación y corresponsabilidad; participación en igualdad; salud y bienestar integral; formación y educación igualitaria; y lucha contra las violencias machistas.

«Este nuevo Plan de Igualdade no es un documento teórico, sino una herramienta viva para transformar la realidad. La igualdad es un principio irrenunciable para este Concello y requiere coherencia, continuidad y acciones eficaces en el día a día», destaca la alcaldesa.