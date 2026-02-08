Galicia Suroeste ve factible la vuelta de los concellos que se desmarcaron

La Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural (GDR14) mantiene la puerta abierta para que se integren a los concellos que han decido abandonar y que son junto al de A Guarda los de Porriño y Baiona.

La asociación, que preside la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, indica que continúa siendo una entidad «abierta e integradora» pese a que los tres concellos perdieran en abril de 2023 su condición de socios por no haber abonado la cuota correspondiente, una situación compartida con la Deputación Provincial de Pontevedra. La entidad subraya que, en cuanto regularicen su situación mediante el pago de la cuota vigente, podrán reincorporarse plenamente siguiendo el principio de «puertas abiertas» que mantiene desde su creación.

Galicia Suroeste reivindica que su composición va mucho más allá de los concellos que la integran, al estar formada por más de 230 entidades de la sociedad civil, desde comunidades de montes veciñais hasta asociaciones vecinales, culturales, empresariales, ambientales y colectivos sociales de diverso ámbito. Esta pluralidad es, según su directiva, la base del acuerdo aprobado por unanimidad en 2024, que establece que sean los concellos quienes asuman la cuota anual, como muestra de solidaridad no solo entre administraciones locales, sino también con el tejido asociativo rural.

«Con más de 15 años de trayectoria, la asociación trabaja por el desarrollo rural e sostible en los concellos de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Redondela, Mos, Porriño, Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda, Oia, Baiona, Nigrán y Gondomar. Su junta directiva está compuesta por 21 miembros, de los cuales solo cuatro representan a instituciones públicas, garantizando que la toma de decisiones se base en la participación mayoritaria de la sociedad civil, cuyos acuerdos son posteriormente ratificados por la asamblea», aseguran.

La entidad gestiona el Programa Leader, una herramienta financiada por la Unión Europea para promover proyectos mediante subvenciones a fondo perdido. A lo largo de los distintos períodos de fondos europeos, Galicia Suroeste ha administrado 25 millones de euros en ayudas públicas, que han generado más de 60 millones en inversión privada directa en el territorio. Además, impulsa proyectos complementarios como el Xeodestino turístico, financiado con 45.000 euros anuales por Turismo de Galicia; el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dotado con 1,5 millones de euros procedentes de fondos europeos; el Foro da Muller Rural, que se celebra desde 2021; la iniciativa Parte de Ti, destinada a visibilizar productos y servicios locales desde 2020; y la candidatura transfronteriza POCTEP para la declaración de Reserva da Biosfera do Río Miño.

La pérdida de la condición de socio supone quedar al margen de todas estas iniciativas. Las cuotas anuales garantizan no dejar de participar.