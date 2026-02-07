Tui abre convocatoria para su mercado dirigido a mujeres creadoras

La creatividad femenina será la protagonista de la segunda edición del Mercado Elas Facedoras, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo en el Espazo Sociocultural de la calle Camilo José Cela, dentro de la programación del Día de la Mujer del Concello de Tui.

Tras la celebración de su primera edición en 2025, este año se pondrá el foco en el trabajo desarrollado por mujeres profesionales de la artesanía, arte, moda, joyería, diseño, cerámica, decoración, fotografía, literatura, ilustración y artesanía alimentaria. Será un fin de semana para reivindicar, visibilizar e impulsar el talento y la creatividad femenina y feminista en el territorio, poniendo en valor el importante patrimonio contemporáneo que están tejiendo las mujeres.

La participación en el mercado será gratuita. Las plazas ofertadas son limitadas. La selección de las expositoras se realizará mediante convocatoria abierta, de acuerdo con las bases de participación, atendiendo a criterios de calidad, diversidad de disciplinas y carácter creativo de las propuestas, dando prioridad a las creadoras nacidas o residentes en Tui, en la comarca del Baixo Miño o en la Eurociudad Tui-Valenca, de deberán representar como mínimo el 30% de las plazas.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta las 23.00 horas del domingo 22 de febrero.n