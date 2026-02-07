Tomiño celebra hoy su Gala del Deporte
Tomiño celebra esta tarde, a las 20.30 horas, su Gala del Deporte en el Auditorio de Goián, en la que se entregarán premios a los mejores deportistas. Uxía Rodríguez, Anahí Álvarez, Carmen Figueroa, Laura Silva, Luana Alonso, Raquel Morell, Zaira Lamas, Carla Pérez, Adrián Millán, David González Mella, Diego Álvarez, Manuel Ochoa, Carlos López, Pablo Durán, Roi Rodríguez, Alejandro Martínez, Pedro Domínguez, Roberto Millán y Jorge Álvarez son las y los deportistas nominados al premio de mejor deportista individual.
