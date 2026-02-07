Temporal
Leonardo borra las orillas del Miño
Tui y Salvaterra alcanzan el nivel rojo de alerta por las crecidas de los ríos, cuyos cauces desbordados inundan paseos fluviales, riberas, playas y carreteras
Era inevitable. La caravana de borrascas que atravesaron Galicia en el último mes y descargaron agua, día sí, día también, han provocado una importante subida del caudal del río Miño que, unido a la suelta de agua en embalses, han causado el desbordamiento del cauce del Miño en Salvaterra y Tui, que están en alerta roja. También en Tomiño y O Rosal existen inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos, aunque no han llegado a tal nivel de alerta.
En Salvaterra de Miño, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, el punto de control del caudal de Miño marcaba ayer una altura de 10,19 metros, aunque con tendencia a la baja. El agua inundó el paseo fluvial y el Concello cerró temporalmente el Espazo Termal de Teáns-Oleiros.
En el caso de Tui, la alerta roja que mantiene la zona bajo vigilancia se activaba ayer no por la crecida del Miño, sino de su afluente, el Louro, que llegó a los 2,46 metros, con tendencia a mantenerse sin cambios. Su crecida obligó a la Policía Local de Tui a cortar la carretera de la Veiga do Louro, alcanzada por el agua y a ras del puente.
Pero el Miño a su paso por Tui tampoco se quedó corto. Su desbordamiento cubrió por completo la ribera de Caldelas y la playa fluvial de Areeiros, en Guillarei. Además, el agua alcanzó las sendas peatonales que recorren la orilla del Miño y anegó el paseo fluvial de Tui, casi a niveles de 2019, año en el que se produjo la última gran crecida. Desde el Concello de Tui llevan días alertando de las crecidas de los ríos y pidiendo que se extremen las precauciones.n
Suscríbete para seguir leyendo
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- Adif confirma ahora el cierre de las líneas de ferrocarril a Vigo por dos incidencias en trenes de mercancías