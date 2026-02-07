A Guarda mejorará su depuradora con más de 110.000 euros

El Concello de A Guarda y la Xunta de Galicia destinarán más de 110.000 euros a la adecuación de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) con el objetivo de mejorar el servicio de saneamiento que se presta a la ciudadanía.

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, y la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, firmaron esta semana un acuerdo de colaboración para diseñar y acometer dichas actuaciones, necesarias para optimizar el servicio que presta la Edar.

Entre las actuaciones previstas, está la sustitución del puente móvil del decantados secundario, ya que la reparación del actual supondrá un tiempo de parada superior a un mes.n