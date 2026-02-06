A Guarda descarta abrir su piscina antes de 2027

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, y el concejal de Vías y Obras, Isidro Lomba, visitaron esta semana las instalaciones de la piscina municipal para comprobar el avance de las obras de rehabilitación integral, que obligarán a mantener el recinto cerrado durante todo el año 2026, por lo que no reabrirá al público hasta el próximo año.

Los trabajos se encuentran actualmente en la fase de derribo y retirada de escombros, con unas instalaciones ya prácticamente irreconocibles. La piscina cerró sus puertas el pasado mes de diciembre para dar paso a esta actuación, que supondrá una renovación completa tanto a nivel estructural como funcional y energético.

Uno de los ejes principales del proyecto es la rehabilitación energética del edificio, que permitirá reducir el consumo en un 78%. Para ello está prevista la instalación de paneles fotovoltaicos, un nuevo sistema de climatización mediante aerotermia, la colocación de un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), la renovación del sistema hidráulico y de tratamiento del agua, así como el cambio de toda la iluminación por tecnología led de bajo consumo.

Las instalaciones deportivas también experimentarán mejoras significativas, con la incorporación de una piscina pequeña, un baño turco y la renovación del gimnasio, la zona de spa y los vestuarios. En todos los espacios se garantizará la accesibilidad universal, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando accesos y equipamientos adaptados.

Desde el Concello destacan que esta actuación permitirá ofrecer un servicio deportivo y de salud moderno y eficiente durante todo el año, no solo para los vecinos de A Guarda, sino también para los del conjunto de la comarca, al tratarse de la única piscina cubierta pública del Baixo Miño.

El Concello subraya que, pese a las molestias derivadas del cierre prolongado, la actuación era necesaria para garantizar la viabilidad de la instalación a largo plazo. La reapertura, prevista para 2027, permitirá contar con una piscina municipal más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales de los usuarios.