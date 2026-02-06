Inversiones
La Diputación presenta en Tomiño su plan de acción comunitaria
Tomiño
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presentó ayer en Tomiño las bases de los tres planes de acción comunitaria que supondrán una nueva inyección de recursos para los colectivos vecinales de la provincia por valor de 3,24 millones de euros. Así, entidades vecinales podrán beneficiarse de ayudas para ejecutar obras de acondicionamiento o ampliación de los locales sociales y de sus infraestructuras. Las comunidades de agua podrán acceder a subvenciones para la regularización de las traídas vecinales y también ayudas de entre 6.000 y 10.000 euros para mejorar sus instalaciones o realizar actuaciones de digitalización.
