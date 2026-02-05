El tudense Samuel Diz recupera la obra de Gustavo Durán

El tudense Samuel Diz presenta su nuevo disco en casa. Bajo el título de «El mal de l´amor», el músico y director del festival Música no Claustro ofrecerá mañana, viernes, un concierto inédito en el que su guitarra sonará acompañada de la voz del tenor Jonatan Alvarado. Juntos recuperan el cancionero inédito de Gustavo Durán, compositor y escritor español perteneciente a la generación del 27.

El proyecto, «El mal de l´amor», es fruto de varios años de investigación y recuperación musical, explicaDiz, que promete un concierto en formato íntimo, para voz y guitarra, que ahonda en los sentimientos y en la obra de Gustavo Durán, compositor, diplomático y figura singular de la cultura europea del siglo XX. El repertorio se inspira en melodías, ritmos y tradiciones musicales recogidas por Durán a lo largo de sus viajes por España, América Latina y Europa, integrando influencias gallegas, castellanas, catalanas, cubanas, argentinas y andinas.

El concierto contará además con la voz de Jonatan Alvarado, tenor cuya trayectoria tiende puentes entre la música medieval y renacentista y las tradiciones orales europeas y latinoamericanas, tal y como ya demostró en el festival Música no Claustro, donde ya actuó en varias ocasiones.

El disco, «El mal de l´amor», fue grabado en 2025 en Inglaterra, concretamente en Dartington Hall, un espacio histórico cargado de simbolismo en la vida de Gustavo Durán, y contó con la colaboración directa de su familia, incluidas sus hijas Lucy Durán, como productora musical, y Jane Durán, poeta y traductora de los textos de las canciones. El trabajo refleja también la diversidad lingüística del compositor, con piezas en castellano antiguo y actual, gallego, portugués, brasileiro y lenguas de tradición oral americana. Para Samuel Diz, la recuperación de este patrimonio musical es también una acción social y cultural, apuntando que «compartir esta música es tender puentes entre la historia, la memoria y la sociedad actual, reivindicando valores como la diversidad, el diálogo entre culturas y la libertad de identidad».

El concierto tendrá lugar mañana, viernes, a las 21 horas en el Teatro Municipal de Tui, y las entradas ya están a la venta en tui.gal a precios de 10 y 7,5 euros. n