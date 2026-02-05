Atraco
Roban en una tienda de teléfonos móviles a plena luz del día en Tui
Una de las tiendas de telefonía móvil ubicadas en la céntrica calle Augusto González Besada de Tui sufrió ayer por la mañana un atraco, a plena luz del día y con la tienda ya abierta al público. Los asaltantes, tres personas, se llevaron los dispositivos móviles expuestos.
El atraco se produjo sobre las once de la mañana, a escasos metros de los cuarteles de la Policía Local y Guardia Civil. Los agentes de la Policía Local de Tui recibieron un mensaje pidiendo ayuda y todavía pudieron sorprender a los atracadores, que salieron corriendo con el botín y logaron escapar en un vehículo que los estaba esperando estacionado en la calle Martínez Padín, cerca de la oficina de Correos, donde están instaladas varias cámaras de seguridad que podrán ayudar a dar con el paradero de los ladrones, que huyeron en dirección Portugal.
Solo la dependienta de la tienda sufrió un empujón, no habiendo que lamentar más daños personales. n
