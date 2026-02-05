Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Voluntariado

Protección Civil de Tomiño renueva su directiva

D. P.

Tomiño

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño ha renovado su directiva, que preside ahora Ismael Silva Calvo. Será vicepresidente Carlos Pereira y actuará como secretario Juan José Rodríguez; como tesorero Víctor Murga y como vocal Iván Fernández.

La alcaldesa, Sandra González, recibió a la nueva directiva y trasladó su agradecimiento a todas las personas que decidieron asumir esta responsabilidad. «Es importante que haya gente con experiencia y vocación que dé este paso adelante», destacó la regidora. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents