Voluntariado
Protección Civil de Tomiño renueva su directiva
Tomiño
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño ha renovado su directiva, que preside ahora Ismael Silva Calvo. Será vicepresidente Carlos Pereira y actuará como secretario Juan José Rodríguez; como tesorero Víctor Murga y como vocal Iván Fernández.
La alcaldesa, Sandra González, recibió a la nueva directiva y trasladó su agradecimiento a todas las personas que decidieron asumir esta responsabilidad. «Es importante que haya gente con experiencia y vocación que dé este paso adelante», destacó la regidora. n
