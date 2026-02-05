Protección Civil de Tomiño renueva su directiva

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño ha renovado su directiva, que preside ahora Ismael Silva Calvo. Será vicepresidente Carlos Pereira y actuará como secretario Juan José Rodríguez; como tesorero Víctor Murga y como vocal Iván Fernández.

La alcaldesa, Sandra González, recibió a la nueva directiva y trasladó su agradecimiento a todas las personas que decidieron asumir esta responsabilidad. «Es importante que haya gente con experiencia y vocación que dé este paso adelante», destacó la regidora. n