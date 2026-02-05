Astroturismo
Los cielos de Oia y Fornelos de Montes son de reclamo turístico
Alcanzan el reconocimiento de «Destino Starlight», impulsado por Galicia Suroeste
Galicia Suroeste ya es oficialmente «Destino Starlight». Tras meses de trabajo y auditorías, la Fundación Starlight acordó conceder la distinción a Galicia Suroeste por los cielos de los municipios de Oia y Fornelos de Montes. Dicho sello destaca la calidad de los cielos y la importancia de la conservación del patrimonio natural.
Este reconocimiento forma parte del programa «Os Ceos de Galicia Suroeste», que busca promover el astroturismo en el territorio, atrayendo a visitantes que deseen disfrutar de la observación de estrellas en un entorno privilegiado. El «Destino Starlight» ofrece la oportunidad de experimentar la belleza del firmamento, contribuyendo a la sensibilización sobre la protección del medio ambiente y la importancia de la conservación de los cielos nocturnos.
Los atributos que facilitaron la certificación fueron la calidad de los cielos. La escasa contaminación lumínica en Oia y Fornelos de Montes permite una visibilidad excepcional de las estrellas y constelaciones para el desarrollo de actividades de astroturismo, como las realizadas el pasado año, donde Galicia Suroeste ofreció un ciclo de 14 actividades para la iniciación a la observación de los cielos nocturnos, y que tendrán continuidad en este 2026, y nuevas actividades previstas con el inicio de un nuevo ciclo formativo gratuito, a través de la Fundación Starlight para formar en el territorio a todas aquellas personas profesionales interesadas en acreditarse como monitoras Starlight.
Este reconocimiento posiciona a Galicia Suroeste como un destino atractivo para amantes de la astronomía y de la naturaleza, contribuyendo al desarrollo del turismo en la zona y a la dinamización económica de las comunidades locales.
La siguiente de las acciones, en marcha ya para este mismo año, será la creación de un espacio en Fornelos de Montes y Oia, que permitirá la observación de los cielos, con herramientas y elementos de interpretación. Estos observatorios estarán a disposición de todas las personas interesadas en la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes, y en Torroña, en la parroquia de Burgueira, en Oia.
Estas intervenciones serán financiadas a través del PSTD «A Despensa de Galicia», de fondos Next Generation. n
