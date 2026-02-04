Tui y Valença lanzan un calendario deportivo «único en Europa»

La eurociudad Tui-Valença presentó ayer su calendario deportivo para el año 2026, una programación conjunta que incluye catorce eventos de diez modalidades diferentes y que se desarrollarán a ambos lados del río Miño. Se trata de una oferta deportiva compartida entre dos municipios y dos países que, según destacaron sus responsables, constituye una propuesta única en Europa occidental.

Hasta el mes de diciembre, más de 8.000 personas participarán en las distintas pruebas previstas, que contarán con una inversión superior a los 65.000 euros. El calendario fue dado a conocer en un acto celebrado en la Pousada de San Teotonio, con la presencia del alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el presidente de la Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira; el concejal de Deportes de Tui, Rafael Estévez, y el vereador de Desporto de Valença, Óscar Silva.

Durante la presentación, Cabaleiro subrayó la singularidad de esta iniciativa, que calificó como «un calendario único en la Europa occidental», y puso el acento en el papel de los deportistas y de las entidades promotoras de los distintos eventos.

El concejal de Deportes de Tui fue el encargado de detallar las pruebas que se celebrarán en instalaciones tudenses, comenzando este mismo fin de semana con el Trail do Aloia, que ha vuelto a agotar todas sus plazas en las distancias de 12 y 20 kilómetros. Como novedad, Estévez anunció la celebración del I Trofeo de Hip Hop de la Eurocidade y destacó el crecimiento progresivo de la participación, con pruebas ya consolidadas y otras de reciente creación. Por su parte, Óscar Silva avanzó la incorporación al calendario del I Torneo de Pump Track, gracias a las nuevas instalaciones deportivas con las que cuenta Valença, y confirmó la continuidad de las andainas y caminatas mensuales entre marzo y diciembre por diferentes enclaves naturales de ambos municipios.

Noticias relacionadas

El calendario continuará en marzo con la XIII Eurocidade BTT, que ya tiene abierto el plazo de inscripción con un límite de 1.200 participantes. En abril se celebrará el X Torneo Mini Basket y en mayo el I Torneo de Pump Track. El mes de junio concentrará varias citas, como el I Trofeo de Hip Hop, la Rampa del Monte Faro y el XII Campeonato Ibérico de Kung Fu. A lo largo del verano y del otoño se sucederán el Torneo de Judo, el Trofeo de Hockey, el Torneo de Tenis, las 2 Leguas da Contrasta, el Trofeo de Baile Deportivo y, como cierre del año, la X Urban Trail Night Eurocidade.