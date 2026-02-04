Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana de la Educación de Tomiño pone el foco en el impacto del uso de las pantallas

Carlos Ponce

Tomiño

El Concello de Tomiño inaugurará el próximo lunes 9 de febrero la XI Semana da Educación, un ciclo de conferencias gratuitas que pondrá el foco en el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia, con especial atención al impacto del uso de las pantallas desde edades tempranas.

La programación se abrirá a las 19.00 horas en el auditorio de Goián con la conferencia Impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de la infancia y la adolescencia, a cargo de la pedagoga y divulgadora María Couso, una de las voces de referencia a nivel estatal en neuroeducación. La charla está dirigida a familias, profesorado y personas educadoras interesadas en conocer, desde una base científica y pedagógica, cómo influye el uso continuado de la tecnología en el desarrollo cerebral.

En total, el programa contará con cuatro conferencias gratuitas impartidas por profesionales de reconocido prestigio.

