La Semana de la Educación de Tomiño pone el foco en el impacto del uso de las pantallas
El Concello de Tomiño inaugurará el próximo lunes 9 de febrero la XI Semana da Educación, un ciclo de conferencias gratuitas que pondrá el foco en el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia, con especial atención al impacto del uso de las pantallas desde edades tempranas.
La programación se abrirá a las 19.00 horas en el auditorio de Goián con la conferencia Impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de la infancia y la adolescencia, a cargo de la pedagoga y divulgadora María Couso, una de las voces de referencia a nivel estatal en neuroeducación. La charla está dirigida a familias, profesorado y personas educadoras interesadas en conocer, desde una base científica y pedagógica, cómo influye el uso continuado de la tecnología en el desarrollo cerebral.
En total, el programa contará con cuatro conferencias gratuitas impartidas por profesionales de reconocido prestigio.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas