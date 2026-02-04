La Semana de la Educación de Tomiño pone el foco en el impacto del uso de las pantallas

El Concello de Tomiño inaugurará el próximo lunes 9 de febrero la XI Semana da Educación, un ciclo de conferencias gratuitas que pondrá el foco en el bienestar emocional y la salud mental de la infancia y la adolescencia, con especial atención al impacto del uso de las pantallas desde edades tempranas.

La programación se abrirá a las 19.00 horas en el auditorio de Goián con la conferencia Impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de la infancia y la adolescencia, a cargo de la pedagoga y divulgadora María Couso, una de las voces de referencia a nivel estatal en neuroeducación. La charla está dirigida a familias, profesorado y personas educadoras interesadas en conocer, desde una base científica y pedagógica, cómo influye el uso continuado de la tecnología en el desarrollo cerebral.

En total, el programa contará con cuatro conferencias gratuitas impartidas por profesionales de reconocido prestigio.