Lavado de cara a la lonja de A Guarda por 100.000 euros

La lonja de A Guarda será objeto de una actuación de mejora y modernización de sus vestuarios y baños con el objetivo de reforzar la seguridad, la higiene y las condiciones de trabajo de los profesionales del mar que utilizan a diario estas instalaciones.

El proyecto, promovido por la cofradía de Pescadores Santa Tecla, gracias a una ayuda de la Xunta, contempla una renovación integral de los espacios, que incluirá la sustitución completa de pavimentos, así como la actualización de las redes de fontanería, saneamiento y electricidad. También se cambiarán las carpinterías deterioradas por la humedad y el salitre, habituales en este tipo de infraestructuras portuarias.

La actuación permitirá dotar a la lonja de nuevas duchas y cabinas fenólicas, además de habilitar un vestuario adaptado para personas con movilidad reducida, avanzando en accesibilidad e inclusión. El proyecto prevé igualmente la creación de un vestuario específico para el personal de la cofradía, mejorando la organización y el uso de las instalaciones.

Las obras buscan adecuar los vestuarios y baños a la normativa vigente y elevar el nivel de confort y seguridad de un espacio clave para la actividad pesquera. La mejora beneficiará de forma directa a 85 profesionales del mar, dedicados principalmente a la pesca de bajura y a recursos específicos, además de a las personas usuarias del puerto que hacen uso de estos servicios.

La lonja de A Guarda es una infraestructura esencial para la primera venta de pescado en el municipio, por lo que esta intervención contribuirá también a mejorar la calidad de los servicios básicos asociados a la actividad portuaria.

La inversión autonómica en esta actuación ronda los 100.000 euros.

La lonja de A Guarda desempeña un papel fundamental dentro del puerto y del tejido económico local, al concentrar la primera venta de pescado y dar servicio a un amplio número de profesionales y usuarios. La mejora de sus instalaciones no solo refuerza la operatividad del recinto, sino que también supone un paso adelante en la valorización de la actividad pesquera tradicional, asegurando que infraestructuras esenciales se mantengan en condiciones adecuadas para afrontar los retos presentes y futuros del sector.