Tomiño construirá tres pistas de pádel de uso gratuito

El espacio deportivo del Mosteiro, uno de los principales puntos de encuentro de Tomiño, se prepara para dar un salto importante en su oferta con la construcción de tres nuevas pistas de pádel, que sustituirán a la actual instalación, ya muy deteriorada. La actuación forma parte de un proyecto de renovación y reorganización del recinto que busca adaptarlo al creciente uso y a las nuevas demandas de los aficionados al deporte.

La intervención contempla también la mejora y reordenación de las tres pistas de tenis existentes, pero el protagonismo lo gana el pádel, una disciplina cada vez más practicada en el municipio. Tanto las pistas de tenis como las de pádel contarán con iluminación, lo que permitirá ampliar los horarios de uso y facilitar la práctica deportiva durante todo el año.

El objetivo de la actuación es convertir el espacio en una zona más funcional y cómoda para los vecinos que lo utilizan a diario, apostando por instalaciones modernas y accesibles. El proyecto prevé una inversión aproximada de 250.000 euros.

Desde el Concello destacan que la reforma no se limita a una simple renovación de pistas, sino que supone una reorganización completa del espacio para que siga siendo un referente deportivo en la comarca, especialmente por tratarse de una instalación de uso gratuito muy frecuentada por jugadores y jugadoras de pádel de todas las edades.

El diseño final del proyecto incorpora además aportaciones de los colectivos y asociaciones deportivas que utilizan habitualmente el recinto, cuyas sugerencias fueron tenidas en cuenta para ajustar la propuesta a las necesidades reales del día a día.

La mejora del área deportiva del Mosteiro se enmarca dentro de un plan más amplio de actualización de infraestructuras deportivas en Tomiño, que incluye otras actuaciones ya previstas, como la construcción de nuevos vestuarios en el campo del Alivio.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, indica que «este proyecto responde a nuestra voluntad de seguir mejorando las infraestructuras deportivas del concello, ofreciendo espacios de calidad, modernos y pensados para el uso real de los vecinos». El concejal de Deportes, Rubén García, subrayó que el objetivo es que el espacio recreativa del Mosteiro continúe siendo un lugar «al que muchos vecinos acudan buscando una zona deportiva funcional, accesible y gratuita para practicar diferentes disciplinas en buenas condiciones durante todo el año».

Esta actuación es también fruto de un proceso de participación y escucha activa, en el que se contó con la colaboración de las principales asociaciones y colectivos usuarios del espacio. El proyecto fue presentado a los distintos agentes implicados, recogiendo aportaciones y opiniones con el objetivo de construir una propuesta consensuada y adaptada a las necesidades reales del uso diario de la instalación.

Noticias relacionadas

Tal y como explicó García, «consideramos fundamental contar con la opinión de quien utiliza el espacio a diario». «Este proyecto nace del diálogo y de la colaboración con los colectivos deportivos y sociales, porque entendemos que así se construyen nuestras mejores infraestructuras», añadió.