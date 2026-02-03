El punto limpio móvil de Tui arranca su recorrido por las parroquias

Reciclar pequeños residuos, desde un pequeño electrodoméstico a cargadores o aerosoles ya es mucho más sencillo en Tui gracias al punto limpio móvil impulsado por el Concello y que ayer inició su recorrido por las parroquias tudenses. Así, cada semana, de lunes a domingo, estará en una de ellas con el objetivo de facilitar a los vecinos el reciclaje sin tener que desplazarse hasta el punto limpio municipal situado en Guillarei.

En este punto limpio móvil se pueden reciclar hasta catorce tipos de residuos. Concretamente, cuenta con cajas para la recogida de pequeños electrodomésticos, radiografías, tubos fluorescentes, lámparas, aceites de cocina usados, aerosoles, envases de pinturas y barnices, cargadores y auriculares

El concejal de Medio Ambiente, Ismael Diz, subraya que esta medida es un paso más en el compromiso municipal con la sostenibilidad y el medio ambiente. Así, anima a los vecinos a hacer uso del punto móvil «y a reciclar correctamente, colaborando así en la conservación de nuestro entorno y fomentando hábitos responsables con la gestión de residuos».

El recorrido del punto limpio móvil comienza en Pexegueiro (concretamente, está ubicado junto al centro cultural). La semana que viene estará en Malvas y las siguientes, de forma sucesiva, se desplazará a Randufe, Areas, Pazos de Reis, Rebordáns, Ribadelouro, Guillarei, Paramos, Baldráns y acabará, del 13 al 19 de abril, en la parroquia de Caldelas de Tui.

Noticias relacionadas

En cuanto a los residuos voluminosos, se puede solicitar el servicio de recogida municipal pidiendo cita en el teléfono 629706436 de lunes a viernes de 9 a 14 horas.