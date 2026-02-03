A Guarda lanza mejoras en el recibo del agua y en una calle sin aceras

La Corporación municipal de A Guarda aprobó por unanimidad dos mociones presentadas por el Grupo Municipal Socialista relacionadas con la transparencia en la facturación del servicio de abastecimiento de agua y la mejora de la seguridad peatonal en un tramo de la calle Donantes de Sangre.

La primera iniciativa se centra en los recibos del agua, después de que se detectara que, desde que el ORAL de la Diputación de Pontevedra asumió la recaudación, las facturas dejaron de incluir datos básicos como las lecturas anteriores y actuales de los contadores. Esta falta de información dificulta a los usuarios comprobar el consumo facturado y limita las posibilidades de presentar reclamaciones.

La segunda moción responde a una demanda vecinal en la calle Donantes de Sangre, donde existe un tramo sin aceras que es utilizado a diario por peatones en sus desplazamientos hacia el centro de la villa. La ausencia de continuidad en las aceras obliga a caminar por el arcén, en algunos puntos muy estrecho, lo que genera situaciones de riesgo especialmente para personas mayores.