Tabagón recupera la memoria de sus fiestas a través de la fotografía

Lo que comenzó como una llamada a la memoria vecinal ha terminado convirtiéndose en un auténtico archivo visual de la identidad de Tabagón. La exposición fotográfica Memorias de las fiestas de Tabagón está cosechando un notable éxito de participación y asistencia, con más de 400 imágenes cedidas por los propios vecinos que recorren varias décadas de historia en torno a las fiestas de la Salud y San Blas, una de las celebraciones con mayor arraigo en el municipio de O Rosal.

La muestra reúne fotografías que abarcan desde los años cuarenta del siglo pasado hasta la actualidad y que reflejan momentos cargados de simbolismo para la vida parroquial: la elaboración y subida del arco floral, las procesiones, los festejos populares o la convivencia alrededor de la fiesta. Entre el material expuesto destacan auténticas joyas históricas, como una imagen de hace un siglo correspondiente a un aniversario la subida del arco floral, junto a instantáneas muy recientes, tomadas hace apenas dos semanas durante los preparativos de este año. Esta edición supone, además, la recuperación de una tradición que llevaba tiempo sin celebrarse.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, subrayó el valor de esta iniciativa, señalando que «esta exposición no solo recupera una fiesta, sino también la memoria colectiva de una parroquia con más de 200 años de historia». La regidora destacó que detrás de cada fotografía «hay cientos de personas que forman parte de ese legado y que, con su emoción, su trabajo y su sacrificio, construyeron lo que hoy es Tabagón y también O Rosal».

Se trata de la primera recopilación histórica de estas dimensiones dedicada a la parroquia, coincidiendo con un año que ya queda marcado en la memoria colectiva. «2026 pasará a la historia no solo por la recuperación de la subida del arco floral, sino también por este legado visual que permanecerá en el tiempo como testimonio de lo que fuimos y de lo que somos», afirmó la regidora, quien agradeció expresamente el trabajo de la nueva comisión de fiestas por impulsar la recuperación de esta tradición.

En esta línea, el arco floral de este año incorporará en su círculo central el dibujo de la iglesia, como símbolo de la parroquia y de su historia, reforzando el vínculo entre pasado, presente y futuro. «Es mucho más que una fiesta; es un reencuentro con la memoria que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas y con el origen de una comunidad que sigue viva», añadió la alcaldesa.

La exposición Memorias de las fiestas de Tabagón podrá visitarse hoy, mañana y el domingo y también los días 7 y 8 de febrero, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, en la Casa Social de la Comunidad de Montes de San Xoán de Tabagón.