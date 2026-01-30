Roban un estanco de Tui tras empotrar una furgoneta marcha atrás de madrugada
También alunizaron una gasolinera en Salvaterra
La Guardia Civil investiga el robo de tabaco y dinero de un estanco de Tui después de un alunizaje realizado con una furgoneta marcha atrás, en la madrugada de este viernes. Al parecer se trata de un grupo formado por varios individuos encapuchados que cometieron varios robos en Baixo Miño y Condado.
El primer episodio tuvo lugar en la parroquia de Figueiró (Tomiño), donde los asaltantes robaron una furgoneta blanca Fiat Ducato, propiedad de un centro de jardinería. El vehículo fue usado a las 4.15 horas en un estanco de la calle Ourense (Tui). Los ladrones empotraron la furgoneta contra el escaparate, accedieron al interior y sustrajeron la caja registradora junto con dinero y tabaco.
Posteriormente cometieron otro robo en la gasolinera de Alxén, en Salvaterra de Miño, cerrada en aquel momento. Con otro alunizaje accedieron al establecimiento y se llevaron la máquina expendedora de tabaco con la recaudación interior. No se han podido localizar.
