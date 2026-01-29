El PP de Tui lleva al contencioso las cámaras de control de la zona azul

El Partido Popular de Tui ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza municipal que regula el control del estacionamiento mediante cámaras de videovigilancia. El portavoz del grupo municipal, Nico Montes, anunció además que en el recurso se solicita la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el procedimiento judicial.

Desde el PP consideran que la ordenanza, aprobada en pleno aprovechando la ausencia de un concejal, «es una medida innecesaria, costosa y perjudicial para los derechos de la ciudadanía». Según los populares, la iniciativa no soluciona el problema real del aparcamiento en el municipio y ha generado un amplio rechazo social.

El grupo municipal popular cifra en más de 120.000 euros el coste del sistema de videovigilancia para controlar alrededor de 50 plazas de estacionamiento, «un gasto que califican de desproporcionado», especialmente teniendo en cuenta la situación financiera del Concello y otras necesidades pendientes de atender.

Nico Montes atribuyó la implantación de esta medida al «grave problema de aparcamiento» que, a su juicio, sufre Tui desde hace más de una década. El portavoz señaló que el gobierno local no ha sido capaz de ejecutar el proyecto de un aparcamiento público, llegando incluso a rescindir un contrato ya adjudicado, al tiempo que se han ido eliminando plazas existentes a través de distintas actuaciones urbanísticas.

El PP también advierte de que la ordenanza no mejora la movilidad ni beneficia al comercio local y plantea dudas en materia de protección de datos y privacidad, al contemplar la captación de imágenes y matrículas sin las garantías suficientes. Por este motivo, el recurso solicita igualmente la paralización de la aplicación de la norma hasta que exista un pronunciamiento judicial.

Montes defendió alternativas como la implantación de una zona azul gratuita y bien planificada que facilite la rotación de vehículos y apoye al comercio local sin penalizar a los vecinos. Desde el PP concluyen que la ordenanza es un nuevo ejemplo de improvisación y mala gestión que incrementa el gasto público y puede tener un impacto negativo en la actividad económica del municipio.

Noticias relacionadas

El Concello de Tui tiene previsto activar las cámaras para vigilar el aparcamiento en la zona azul el próximo 11 de febrero.