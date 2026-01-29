El desfile del Carnaval tudense estrenará nuevo recorrido

El cambio en el recorrido es una de las principales novedades del concurso-desfile del Carnaval de Tui, que se celebrará el martes 17 de febrero desde las 17.00 horas. El nuevo trayecto partirá del espacio ferial y discurrirá por las calles Mártires de Sobredo, Casal Aboy y el primer tramo de la calle Compostela, finalizando en el aparcamiento municipal, donde se procederá a la disolución de las comparsas.

El desfile contará con dos modalidades de participación: grupos formados por más de 35 participantes y otros integrados por entre 15 y 34 personas. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo lunes a las 14.00 horas a través de la sede electrónica del Concello. Las comparsas con domicilio social en Tui tendrán prioridad en la inscripción, siempre que lo hagan dentro del plazo establecido.

Los premios a repartir suman un total de 5.550 euros, además de otras cantidades fijas por participación que llegan hasta los 750 para aquellas comparsas que vayan en carroza.