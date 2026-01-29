Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae el presunto autor de una oleada de robos con fuerza en A Guarda

La Guardia Civil detiene a un vecino de 37 años por seis asaltos en viviendas y locales, uno de ellos con moradores dentro

El detenido pasó a disposición judicial. / Guardia Civil

M. C.

La Guardia Civil ha detenido en A Guarda a un varón de 37 años, vecino de la localidad, como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en distintos inmuebles del municipio.

Según la información facilitada, entre los hechos investigados figura un robo con fuerza en una vivienda habitada, con los moradores en el interior en el momento de los hechos, además de asaltos en una floristería, el Club de la Tercera Edad, una cafetería y un establecimiento comercial. Asimismo, se le atribuye un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una ferretería, también en A Guarda.

En el marco de la investigación, los agentes han recuperado diversos objetos presuntamente vinculados a los robos, entre ellos un bolso con documentación, dinero, un altavoz amplificado, décimos de Lotería Nacional y un ordenador portátil, además de otros efectos. Los artículos recuperados ya han sido devueltos a sus propietarios.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones relacionadas con estos robos. El detenido fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas y la autoridad judicial decretó su libertad con cargos.

