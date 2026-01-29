Aprender después de que suene el timbre

Cuando termina la jornada lectiva, las aulas de Tomiño no se vacían del todo. Por las tardes, muchos centros continúan llenos de vida gracias al programa municipal de actividades extraescolares, una iniciativa que este curso mueve a más de 240 niños y niñas y para la que el Concello ha destinado más de 40.000 euros.

Robótica con piezas de Lego, talleres de cocina, propuestas artísticas vinculadas a la naturaleza o clases de refuerzo de inglés forman parte de una programación pensada para complementar la formación académica y ofrecer a las familias una alternativa educativa gratuita una vez finalizadas las clases que favorezca la conciliación. Las actividades se adaptan a cada etapa, desde educación infantil hasta bachillerato, y combinan aprendizaje, creatividad y juego.

El programa, que se desarrolla a lo largo del curso 2025/2026, tiene también un marcado componente social. Además de estimular nuevas habilidades y despertar la curiosidad del alumnado, facilita la conciliación de la vida laboral y familiar en un municipio en el que cada vez más familias recurren a este tipo de servicios. La participación, según fuentes municipales, crece año tras año.

Desde el Concello subrayan que la iniciativa responde a una concepción amplia de la educación, que va más allá del horario escolar. «Invertir en educación es invertir en el futuro», señalan desde el gobierno local, que defiende este tipo de programas como una herramienta para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades desde edades tempranas.

Con el objetivo de seguir afinando la oferta, el Concello ha puesto en marcha una encuesta de valoración dirigida a las familias participantes. El formulario permitirá conocer el grado de satisfacción, el interés del alumnado por las actividades y su utilidad real para la conciliación, con vistas a introducir mejoras en próximas ediciones.