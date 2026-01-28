Guerra abierta contra especies invasoras en el Baixo Miño

La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común del Niño do Corvo, en la parroquia de San Miguel de O Rosal, impulsa una iniciativa de erradicación de especies invasoras, limpieza ambiental y restauración ecológica en el Baixo Miño, enmarcado en el proyecto Libera y con el apoyo del Concello do Rosal. La actuación planteada contempla actuaciones con impacto directo en la prevención de incendios forestales al reducir la acumulación de residuos y la presencia de vegetación invasora, contribuyendo a mejorar la resiliencia del monte frente al fuego y a favorecer la recuperación del ecosistema.

Las intervenciones se desarrollarán inicialmente en dos puntos piloto: la zona de As Bornas, en la ladera del monte Niño do Corvo, y la desembocadura del río Tamuxe. Estos espacios funcionarán como áreas demostrativas, con el objetivo de extender en el futuro las labores de restauración a otros tramos del río y del monte.

El proyecto mantiene un llamamiento abierto a la participación ciudadana, sin necesidad de experiencia previa, y pone especial énfasis en la implicación de familias y colectivos diversos. Además de personas voluntarias para la erradicación de especies invasoras, se anima a colaborar en tareas de apoyo logístico o aportando conocimientos específicos, desde un enfoque educativo, comunitario y de cuidado del territorio.

La iniciativa está alineada con los objetivos del proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife y Ecoembes, centrados en la lucha contra la basuraleza, la sensibilización ambiental y la participación social.

El proyecto cuenta con la colaboración de diversas entidades locales, entre ellas el Concello de O Rosal, los centros educativos CPI A Mata y CRA María Zambrano y sus Anpas, la Asociación Recreativa Cultural de San Miguel y colectivos ambientales como Biophilia Axencia Ambiental y A Jalleira, reforzando una red comunitaria en torno al cuidado del monte y del río.

La Comunidad de Montes ofrecerá a las personas voluntarias formación práctica, acompañamiento técnico durante las jornadas, material básico, avituallamiento y seguro. La iniciativa se concibe como un espacio para aprender, compartir experiencias e intercambiar conocimientos, con especial atención a la participación de la infancia, más que como una actividad basada en el esfuerzo físico.

Las primeras jornadas de actuación comenzarán a finales de febrero, aunque previamente se celebrará una sesión informativa abierta a todas las personas interesadas el próximo 31 de enero, a las 11.00 horas, en la Casa Forestal de la Comunidad de Montes Niño do Corvo. El proyecto culminará en junio con una jornada abierta a la vecindad y a visitantes, concebida como un encuentro comunitario que incluirá comida popular, música y talleres familiares.