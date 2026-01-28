La alianza entre Tui y Salvaterra arranca tras una inversión de 7,2 millones

Tui y Salvaterra celebraron la primera reunión de coordinación para la puesta en marcha de su plan de actuación cultural compartido, proyecto que contará con una inversión de 7,2 millones de euros, de los que 4,3 serán financiados con fondos europeos. En ese primer encuentro celebrado en Tui participó el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, y la regidora de Salvaterra, Marta Valcárcel, además de otros concejales y personal técnica.

La iniciativa busca poner en marcha estrategias conjuntas de desarrollo urbano y territorial sostenible. En ese primer encuentro trataron cuestiones clave como la organización de la gobernanza conjunta, el calendario de las actuaciones, los mecanismos de seguimiento y control exigidos por los fondos europeos y la planificación administrativa y financiera necesaria para ejecutar las inversiones en los próximo años.

Desde los dos municipios se destaca que este primer paso marca el inicio de una etapa decisiva para convertir ese plan de actuación integrado en mejoras reales para la ciudadanía, reforzando la calidad urbana, la oferta cultural y la cohesión territorial del entorno del Miño.