La alianza entre Tui y Salvaterra arranca tras una inversión de 7,2 millones
Ambos municipios buscan desarrollar estrategias urbanas compartidas
Tui y Salvaterra celebraron la primera reunión de coordinación para la puesta en marcha de su plan de actuación cultural compartido, proyecto que contará con una inversión de 7,2 millones de euros, de los que 4,3 serán financiados con fondos europeos. En ese primer encuentro celebrado en Tui participó el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, y la regidora de Salvaterra, Marta Valcárcel, además de otros concejales y personal técnica.
La iniciativa busca poner en marcha estrategias conjuntas de desarrollo urbano y territorial sostenible. En ese primer encuentro trataron cuestiones clave como la organización de la gobernanza conjunta, el calendario de las actuaciones, los mecanismos de seguimiento y control exigidos por los fondos europeos y la planificación administrativa y financiera necesaria para ejecutar las inversiones en los próximo años.
Desde los dos municipios se destaca que este primer paso marca el inicio de una etapa decisiva para convertir ese plan de actuación integrado en mejoras reales para la ciudadanía, reforzando la calidad urbana, la oferta cultural y la cohesión territorial del entorno del Miño.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza