O Rosal apuesta por criar en comunidad

Criar no tiene por qué ser un camino en solitario, y menos aún en los primeros meses tras la llegada de un bebé, una etapa tan ilusionante como llena de dudas. Con ese objetivo, el Concello de O Rosal pone en marcha una nueva edición del Espazo Crianza, un programa municipal de apoyo a la maternidad y paternidad dirigido a mujeres embarazadas y a familias con bebés de entre 0 y 6 meses.

La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacó que la iniciativa «ofrece un espacio de confianza en el que compartir, aprender y sentirse acompañado en una etapa repleta de cambios». En este sentido, subrayó que el programa ayuda a vivir la llegada de un bebé «de una manera más consciente y tranquila, aportando información y herramientas prácticas que refuerzan la seguridad de las familias».

El Espazo Crianza cuenta cada año con una elevada participación y excelente buena acogida. En la última edición se inscribieron más de 25 mujeres embarazadas y 16 bebés, lo que confirma la utilidad de una propuesta que acompaña a las familias desde la gestación hasta los primeros meses de crianza. Desde el Concello se anima especialmente a las personas que participan en los cursos de preparación al parto a continuar en el programa una vez nace el bebé, un momento clave en el que la vuelta a la rutina y la adaptación a la nueva realidad familiar pueden resultar especialmente complejas.

Las sesiones, que comenzarán en el mes de febrero, combinarán contenidos teóricos con dinámicas prácticas adaptadas a las necesidades reales de las personas participantes. Por un lado, se desarrollará un grupo de acompañamiento durante el embarazo, centrado en la preparación para un parto consciente, los cambios físicos y emocionales de la gestación y técnicas y posturas que favorecen el bienestar antes y después del nacimiento.

Por otro, las familias con bebés abordarán aspectos fundamentales de una crianza respetuosa, como los cuidados básicos, los hábitos de higiene, la alimentación, la estimulación temprana y la comprensión de las necesidades de niños y niñas en sus primeros meses de vida.

Las citas se celebrarán cada dos semanas, previsiblemente los días 4 y 18 de febrero; 4 y 18 de marzo; 1, 15 y 29 de abril; 13 y 27 de mayo; y 10 de junio. Una vez cerrado el plazo de inscripción, el día y el horario se concretarán de manera consensuada con las personas participantes.

Noticias relacionadas

Las interesadas pueden descargar el formulario de inscripción en la web municipal y entregarlo por registro o enviarlo por correo electrónico a educacionfamiliar@orosal.gal.