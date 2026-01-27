Conferencia de Miguel Taín sobre el papel de la catedral de Tui en el Barroco
Tui
El catedrático de Historia del Arte Miguel Taín Guzmán ofrecerá este jueves, 29 de enero, a las 19.30 horas, la conferencia titulada La gran catedral de Tui en los siglos del Barroco (XVII-XVIII), en el Espazo Sociocultural de la rúa Camilo José Cela. La charla se enmarca en el programa organizado por el Concello de Tui con motivo de la conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la catedral tudense, una efeméride que está siendo celebrada a lo largo del año con diversas actividades culturales y divulgativas.
Miguel Taín es actualmente catedrático de Historia del Arte en la Universidade de Santiago de Compostela y director de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y Peregrinaciones de la USC desde 2019.
