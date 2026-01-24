La Xunta ensalza el trabajo del tornero tomiñés Aitor Martínez

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado por el director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y por la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó ayer el obradoiro del artesano Aitor Martínez, tornero de madera y recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de producto por su colección Mundos.

González destacó que Aitor Martínez representa un nuevo perfil de artesano que parte del oficio tradicional, en este caso la carpintería, y apuesta por una sólida formación especializada.