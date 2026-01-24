Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaComparecencia Puente AdamuzCaso AlviaViviendas turísticas VigoLiam EE. UU.
instagramlinkedin

La Xunta ensalza el trabajo del tornero tomiñés Aitor Martínez

Aitor Martínez muestra su trabajo al conselleiro. | D.P.

Aitor Martínez muestra su trabajo al conselleiro. | D.P.

D. P.

Tomiño

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado por el director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, y por la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitó ayer el obradoiro del artesano Aitor Martínez, tornero de madera y recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de producto por su colección Mundos.

González destacó que Aitor Martínez representa un nuevo perfil de artesano que parte del oficio tradicional, en este caso la carpintería, y apuesta por una sólida formación especializada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
  3. Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
  4. Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
  5. Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
  6. «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
  7. Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
  8. Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo

Casi 10 años de cárcel por maltratar a su pareja, a la que dejó desnuda en la calle y le rompió una pierna

Casi 10 años de cárcel por maltratar a su pareja, a la que dejó desnuda en la calle y le rompió una pierna

Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo

Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo

El Mercado Municipal de Tui ganará un espacio gastronómico y carnicería

El Mercado Municipal de Tui ganará un espacio gastronómico y carnicería

Las que llegan hasta las puertas del corazón para no hacer daño

Las que llegan hasta las puertas del corazón para no hacer daño

David Martínez, candidato a presidir la CEO: «Queremos poner a Ourense en el mapa»

David Martínez, candidato a presidir la CEO: «Queremos poner a Ourense en el mapa»

Olga Sotelo, presidenta de Adicam: «Pedimos un oncólogo de referencia para las enfermas de cáncer»

Olga Sotelo, presidenta de Adicam: «Pedimos un oncólogo de referencia para las enfermas de cáncer»

Los bomberos proponen la ampliación del parque de Vilagarcía

Los bomberos proponen la ampliación del parque de Vilagarcía

Qué hacer hoy 24 de enero en Vigo: despedida de la Galería Maraca

Qué hacer hoy 24 de enero en Vigo: despedida de la Galería Maraca
Tracking Pixel Contents