Tui abre el Teatro Municipal en febrero con cuatro propuestas de música, danza y teatro
«A Banda dos Insectos» inicia la programación el día 6 con un concierto
El Concello de Tui ha diseñado una programación cultural variada para disfrutar en el Teatro Municipal durante el mes de febrero. Abrirá esta programación «A Banda dos Insectos», un proyecto de música rock en gallego para público familiar, cuyas canciones transmiten valores como el respeto, la igualdad y la solidaridad. Tendrá lugar el viernes 6 de febrero a las 19.00 horas, a un precio de 4 y 3 euros.
El viernes 13 de febrero, a las 21.00, el teatro tudense acogerá un concierto muy especial, «El mal de l´amor. The songbook of Gustavo Durán», que contará con la participación del tenor argentino Jonatan Alvarado y el músico tudense Samuel Diz, que interpretaran un repertorio inédito con melodías cortesanas españolas del siglo XVI y yaravíes peruanos modernos. Las entradas estarán a la venta por 10 y 7,5 euros.
El viernes 20 de febrero, a las 19.00 horas, la danza tomará el escenario con «O Arcón de Noa», de la compañía Amarelo, dirigida al público infantil, con precios de 4 y 3 euros.
Por último, el viernes 27 de febrero, a las 21 horas, Teatro de Ningures presentará «As Gardiás», una pieza teatral sobre los cuidados de la vejez, contrastando el mundo de las residencias con el calor humano de la familia y la comunidad. Las entradas oscilan los 10 y 7,5 euros.
«Queremos que el Teatro Municipal sea un espacio vivo, donde convivan propuestas para las familias, los amantes de la música, de la danza y del teatro de reflexión social», destaca la concejala de Cultura, Sonsoles Vicente.
