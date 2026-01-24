El obispo preside la misa de San Xulián en el Aloia
Tui celebra el próximo martes, 27 de enero, la primera romería del año en el Monte Aloia. Se trata de la romería de San Xulián, una cita que se acompaña con una subida a pie hasta la cima del monte. Este año, la misa solemne estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín, aunque también se celebrará una misa previa a las 10.00 horas. Al remate, habrá las tradicionales pujas.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Suspendidas las clases y el transporte escolar en Ourense y prohibidos camiones en autovías y nacionales
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- «La Agencia Tributaria hace muchos méritos para que se le vea como un enemigo»
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Los vigueses dejan a las mascotas fuera del Vitrasa: es la mejora menos reclamada para el bus en Vigo