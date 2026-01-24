El obispo preside la misa de San Xulián en el Aloia

Tui celebra el próximo martes, 27 de enero, la primera romería del año en el Monte Aloia. Se trata de la romería de San Xulián, una cita que se acompaña con una subida a pie hasta la cima del monte. Este año, la misa solemne estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín, aunque también se celebrará una misa previa a las 10.00 horas. Al remate, habrá las tradicionales pujas.