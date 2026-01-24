Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mercado Municipal de Tui ganará un espacio gastronómico y carnicería

Dos personas presentaron sus ofertas para ocupar estos dos puestos | La licitación de la panadería, la frutería y el espacio de alimentación y productos congelados quedó desierta

Mercado Municipal de San Antonio, en Tui, tras su reforma integral. | D.P.

Judit Bernárdez

Tui

El Mercado Municipal de San Antonio, en Tui, ampliará su oferta comercial y gastronómica tras la licitación de los cinco puestos vacantes que el Concello impulsó a finales del año pasado. De estos cinco, serán ocupados dos, luego de que solo se presentaran tres ofertas al proceso de licitación, de las cuales una fue descartada por entender la mesa de contratación que no cumplía con la normativa. El Concello ha propuesto la adjudicación de la concesión de los puestos 3 y 6, que corresponden con una de las carnicerías y con el espacio gastronómico.

El espacio gastronómico ya estuvo en funcionamiento cuando el Mercado Municipal de Tui inició su nueva etapa tras una reforma integral que transformó por completo sus instalaciones, pero el anterior adjudicatario renunció hace meses a la concesión. Ahora, cuando se acabe de formalizar la adjudicación, abrirá bajo una nueva gerencia; y también se ocupará otra de las carnicerías disponibles. Cada puesto se adjudica por un plazo de 15 años, siendo el canon ofertado por el futuro titular de la carnicería de 8.550 euros y el del espacio gastronómico de 23.000 euros.

Los otros tres puestos que el Concello sacó a licitación son una frutería, un espacio de alimentación y productos congelados, y una panadería. En este sentido, cabe recordar que la panadería fue adjudicada en un concurso previo a la panadería Morales, presente en otros puntos del Baixo Miño, pero esta renunció voluntariamente a la concesión sin llegar a ejercer la explotación del puesto.

Actualmente, el Mercado Municipal de San Antonio cuenta con una veintena de puestos en activo, entre los que se incluyen siete pescaderías, dos carnicerías, un puesto de fruta y verdura, una floristería, un puesto de productos gourmet, uno de café de especialidad y otro de productos ecológicos. Además, para adaptar el mercado a los nuevos hábitos de consumo y compra, se instalaron taquillas inteligentes que permiten recoger la compra fuera del horario habitual de los puestos.

