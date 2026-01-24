Concierto en favor de Palestina en O Rosal

El Colectivo Carballas y Baixo Miño con Palestina, en colaboración con la Agrupación Musical do Rosal y el Concello de O Rosal, celebran esta tarde un concierto en solidaridad con Palestina. Será a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de O Rosal. Actuará la Banda de Música de la Agrupación Musical do Rosa, bajo la batuta del Javier Alonso.