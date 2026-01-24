El Centro Cultural de A Guarda ofrece «Ninja»

El Centro Cultural de A Guarda acogerá el próximo sábado, 31 de enero, el primer espectáculo infantil del año. Será la obra «Ninja», de la compañía de teatro Gazafelhos, que aborda el acoso escolar a través de una historia llena de humor y reflexiones. Tendrá lugar a las 10 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.