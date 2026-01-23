Los sambenitos de la catedral de Tui protagonizan una exposición en Madrid
Redacción
La colección de sambenitos de la catedral de Tui protagoniza una exposición en Madrid, concretamente en el centro Sefarad-Israel, que se podrá visitar hasta el próximo 4 de febrero. La muestra fue inaugurada ayer en un acto en el que participaron autoridades como el propio alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, el diputado autonómico Moisés Rodríguez o el director de la red de juderías, Iñaki Echeveste.
La exposición tiene como objetivo contribuir a la difusión de estas piezas singulares que atesora la catedral de Tui y que constituyen un testimonio excepcional de la presencia sefardí en la capital de la comarca del Baixo Miño. La colección está conformada por cinco lienzos donde están pintados catorce sambenitos correspondientes a otros tantos que fueron «penitenciados» o condenados por el tribunal de la inquisición por sus prácticas judías en unos procesos realizados en las primeras décadas del siglo XVII.
