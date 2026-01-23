Los mayores de Tomiño no envejecen solos
El programa Reactívate, una colaboración entre el Concello tomiñés y Afaga, ofrece espacios de encuentro, ejercicio físico y aprendizaje a personas mayores de 55 años y ha tenido un éxito tal que incluso ha generado lista de espera de vecinos interesados en participar en él
Mantenerse activo, compartir tiempo y seguir aprendiendo también forma parte de envejecer con calidad. Esa es la filosofía del programa Reactívate, en el que participan más de 75 vecinos y vecinas mayores de 55 años en Tomiño. La iniciativa, impulsada por el Concello dentro de la agenda municipal Impacto Saudable, combina ejercicio físico, estimulación cognitiva y actividades de ocio con el objetivo de mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores.
El programa, que cuenta con la colaboración de la asociación Afaga, se ha consolidado con el paso de los años como una propuesta de referencia en el municipio. Las actividades se desarrollan en dos sesiones semanales, en las que se trabajan el movimiento, la memoria, la atención y la socialización, creando espacios de encuentro que favorecen el apoyo mutuo y combaten el aislamiento.
En esta nueva edición, Reactívate ha ampliado su presencia territorial. Además del grupo que se reúne en el centro de Tomiño, el programa se desarrolla también en parroquias como Barrantes, Sobrada y Santa María de Tebra, con alrededor de 15 participantes en cada una de ellas. La buena acogida ha sido tal que incluso se ha creado una lista de espera, lo que pone de manifiesto la demanda existente de este tipo de iniciativas.
La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó que el Concello trabaja para que la salud y el bienestar sean una prioridad en todas las etapas de la vida. «Reactívate es mucho más que un programa de ejercicio; es un espacio para crear comunidad, combatir la soledad y favorecer que las personas mayores se mantengan activas, con ilusión y participación», señaló.
En la misma línea, el concejal de Benestar Social, Rubén García, subrayó la importancia de impulsar programas cercanos y adaptados a las necesidades reales de las personas mayores. «Son iniciativas que les permiten salir de casa, relacionarse y cuidarse tanto física como emocionalmente, algo fundamental para una vida más plena y saludable», indicó.
Con esta nueva edición de Reactívate, Tomiño reafirma su apuesta por un modelo de envejecimiento activo, participativo e inclusivo, en el que la edad no se entiende como un límite, sino como una oportunidad para seguir viviendo con energía y calidad de vida.
Además de los beneficios físicos y cognitivos, los participantes destacan el valor social del programa, que se ha convertido en una rutina semanal para muchas personas mayores del municipio. Las sesiones no solo fomentan hábitos de vida saludables, sino que también ayudan a reforzar vínculos, recuperar la confianza y mantener una vida social activa, especialmente entre quienes viven solos o tienen menos oportunidades de relación en su día a día.
