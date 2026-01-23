Galicia Suroeste reivindica su identidad propia en Fitur
Representantes institucionales y del sector turístico presentan la campaña ‘Única’
Redacción
El GDR Galicia Suroeste presentó ayer su nueva campaña turística Única en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. La propuesta reivindicó la singularidad, diversidad y autenticidad del territorio situado entre O Suído, el Miño y el Atlántico.
«Galicia Suroeste es un territorio con identidad propia, con un patrimonio natural y cultural excepcional, y con una oferta turística que apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la experiencia auténtica», destacó la presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González. La presentación remató con la proyección de la pieza audiovisual Única.
Al acto acudieron, además de Sandra González, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los alcaldes de Gondomar, Nigrán y Tui, Paco Ferreira, Juan González y Enrique Cabaleiro, respectivamente; y las alcaldesas de O Rosal, Ánxela Fernández, y de Redondela, Digna Rivas. También las concejalas de Mos, Sara Cebreriro y Julia Loureiro; de Tui, Ana Núñez; de Gondomar, Rocío Goberna; de Redondela, Rita Pérez; y de Soutomaior, Silvia Cernadas.
El GDR aprovechó su estancia en Fitur para mantener encuentro profesionales con agentes del sector, operadores turísticos y medios de comunicación, con el objetivo de analizar y abrir nuevas vías de promoción conjunta.
