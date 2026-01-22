«Tui, Catedral de historias», el reclamo tudense en Fitur

El Concello de Tui presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, la campaña promocional «Tui, Catedral de Historias», con la que se conmemorará el 800 aniversario de la consagración del templo.

Durante el acto, celebrado en el estand de Galicia, el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacó la importancia de esta efeméride, que calificó como un acontecimiento de «especial relevancia histórica, patrimonial y simbólica», además de una gran oportunidad desde el punto de vista turístico y económico. El regidor subrayó que la catedral es para la ciudadanía tudense «mucho más que un elemento patrimonial», ya que constituye uno de los principales símbolos de identidad del municipio.

Tras la proyección del vídeo de la campaña, Cabaleiro explicó que desde el Concello se apostó por un proyecto que sirviera no solo como herramienta de promoción turística, sino también como un elemento integrador y de referencia para las personas que visitan la ciudad.

Noticias relacionadas

Asimismo, recordó que Tui es un enclave fundamental del Camino de Santiago, destacando su posición estratégica, su excepcional casco urbano y su carácter fronterizo.