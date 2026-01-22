Tui encenderá las cámaras de control de la zona azul el 11 de febrero

El control del estacionamiento con horario limitado mediante cámaras con lector de matrícula entrará en vigor en Tui el próximo 11 de febrero. El Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra publicó esta semana la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de dicho sistema de control de la llamada zona azul, que entrará en vigor en un plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación del texto, esto es, el 11 de febrero. Con todo, el Concello concederá un plazo de un mes para que las personas usuarias se familiaricen con el nuevo sistema de control. Una vez superado ese periodo de prueba, se empezarán a aplicar las sanciones pertinentes a quienes se excedan del límite horario o cometan otro tipo de infracciones. Las multas van desde los 50 hasta los 200 euros.

El nuevo sistema de vigilancia jubila el tradicional disco horario, de manera que, una vez que el vehículo entre en la zona azul, una cámara de reconocimiento automático de matrícula captará una imagen de la placa, registrando el día y la hora de acceso. El sistema contabilizará el tiempo que el vehículo permanezca en esta zona, hasta que la abandone pasando de nuevo por una de las cámaras situadas en las salidas del espacio restringido. Como regla general, la persona usuaria no tendrá que realizar ninguna acción, más que estar pendiente de no superar el límite de 2 horas permitido para el estacionamiento gratuito.

Las calles y plazas que se rigen por esta nueva ordenanza son: Foxo, Travesía Foxo, Rosa Bahamonde, Paseo de Calvo Sotelo (tramo final en su intersección con la calle Ordóñez), Augusto González Besada, Mondoñedo (desde su intersección con la calle Compostela), Betanzos (hasta su intersección con la calle Compostela), Lugo, Plaza de Galicia y Coruña. Igualmente, se podrán ver afectadas las calles Alcalde Casal Aboy, Betanzos (desde su intersección con la calle Compostela hasta Maristas), Compostela, Mondoñedo (antes su intersección con la calle Compostela), Oia, a Guarda, O Rosal y Maristas.

El horario en el que se restringe el tiempo de aparcamiento es de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas, de lunes a viernes. Los fines de semana y días festivos, el estacionamiento será libre.

Por otro lado, el periodo máximo de permanencia de un vehículo en la zona azul será de dos horas, o de cuatro horas en el caso de plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Este tiempo se recorta a la mitad únicamente en la calle Coruña, donde solo se permitirá aparcar una hora (dos en caso de plazas de movilidad reducida). Asimismo, una vez que el vehículo abandone la zona azul sin superar el tiempo máximo permitido, podrá volver a acceder y aparcar de nuevo, no computando el tiempo anterior.