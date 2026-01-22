La tomiñesa Pily Reñones, nominada a 4 premios Goya de fotografía

La tomiñesa Pily Reñones regresa a los Premios Goya de Fotografía con cuatro nominaciones. El comité organizador del certamen, que se celebrará el 7 de febrero en Zaragoza, ha seleccionado cuatro de sus obras, dos en la categoría de libre creación y otras dos en retrato.

«Regresar a Zaragoza y tener el lujo de volver a caminar sobre esa alfombra roja con compañeros de toda España es un reto y un desafío que me hace creer y demostrar que desde nuestro rural también se puede alcanzar la excelencia si somos constantes y trabajamos en nuestros sueños», valora Reñones, apuntando que «cuando fotografío intento ser la voz de quien no la tiene».

La tomiñesa es la única fotógrafa de la provincia de Pontevedra nominada a estos premios, los más importantes de fotografía en España, y a los que ya ha sido nominada en otras ocasiones. Además, el pasado año, Reñones se alzó con dos estatuillas de plata en los premios Muse Awards Photography, una en la categoría de retrato y otra en gráfico documental. Además, el jurado quiso destacar la calidad técnica y creativa de la fotógrafa tomiñesa concediéndole una mención de honor.