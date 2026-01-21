Tomiño acogerá el rodaje de un cortometraje sobre el Miño

El río que marcó a generaciones enteras de vidas, trabajos y recuerdos da ahora el salto a la pantalla. Tomiño se prepara para acoger el rodaje del cortometraje A memoria do Miño, un proyecto cinematográfico profesional promovido por el Concello tomiñés y Tulsa Films, en colaboración con Acting School, que apuesta por la creación cultural nacida del propio territorio y con los vecinos como protagonistas.

Como primer paso, ya está abierto el plazo de inscripción para la preselección del casting, que culminará con una prueba presencial este sábado de 16.00 a 18.00 horas en el Espazo Isaura Gómez. El objetivo es encontrar tanto actores y actrices para papeles principales como figurantes de todas las edades, preferentemente nacidos en Tomiño o en la comarca del Baixo Miño.

Los interesados deben contactar vía WhatsApp en el teléfono 635980315, donde se les solicitarán fotografías recientes y un vídeo de presentación de quince segundos. Los perfiles preseleccionados serán convocados posteriormente a un casting presencial ante cámara con escena y los finalmente escogidos deberán contar con disponibilidad total durante el período de rodaje, que será entre los días 1 y 10 de marzo.