Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

Tomiño acogerá el rodaje de un cortometraje sobre el Miño

Carlos Ponce

Tomiño

El río que marcó a generaciones enteras de vidas, trabajos y recuerdos da ahora el salto a la pantalla. Tomiño se prepara para acoger el rodaje del cortometraje A memoria do Miño, un proyecto cinematográfico profesional promovido por el Concello tomiñés y Tulsa Films, en colaboración con Acting School, que apuesta por la creación cultural nacida del propio territorio y con los vecinos como protagonistas.

Como primer paso, ya está abierto el plazo de inscripción para la preselección del casting, que culminará con una prueba presencial este sábado de 16.00 a 18.00 horas en el Espazo Isaura Gómez. El objetivo es encontrar tanto actores y actrices para papeles principales como figurantes de todas las edades, preferentemente nacidos en Tomiño o en la comarca del Baixo Miño.

Los interesados deben contactar vía WhatsApp en el teléfono 635980315, donde se les solicitarán fotografías recientes y un vídeo de presentación de quince segundos. Los perfiles preseleccionados serán convocados posteriormente a un casting presencial ante cámara con escena y los finalmente escogidos deberán contar con disponibilidad total durante el período de rodaje, que será entre los días 1 y 10 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents