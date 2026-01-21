El lector más ávido de Tomiño tiene 9 años

Los libros también dejan huella y, en Tomiño, esa huella se mide en cientos de historias compartidas. Con motivo del Día de las Personas Usuarias de las Bibliotecas, el Concello de Tomiño ha querido reconocer la fidelidad lectora de sus vecinos premiando a los socios más activos con un pequeño obsequio simbólico.

Entre los quince usuarios que más ejemplares han tomado en préstamo —un total de 589 libros en conjunto— destaca Xoel González, de tan solo 9 años, que se ha convertido en el lector más activo de la biblioteca municipal, con 109 libros retirados hasta la fecha.

Tras él figuran otros jóvenes lectores y vecinos de distintas edades, como Herón Vicente, de 6 años, con 53 préstamos; María Mercedes Tasende, de 68, con 52; o Zoe González, también de 6 años, con 41 libros. Les siguen Lía Domínguez (8 años), Viviana Martínez (46), Albino Prada (70) y Alma González (8 años), todos ellos con 36 préstamos, unos datos que evidencian que el gusto por la lectura no entiende de edades.

Como reconocimiento, los quince socios más lectores recibieron una bolsa con las imágenes del Espazo Isaura Gómez, diseñada para facilitar el transporte de libros y seguir sumando historias.