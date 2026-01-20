El TSXG desestima la práctica totalidad de los recursos presentados tras la explosión pirotécnica en Tui
El alto tribunal gallego deniega indemnizar al Concello de Tui, que reclamaba más de 600.000 euros por las ayudas a los afectados
C. P.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado en lo esencial la sentencia por la explosión de material pirotécnico registrada en Tui el 23 de mayo de 2018, que causó dos fallecidos, 37 heridos y daños en cientos de viviendas y vehículos en la denominada «zona cero».
El alto tribunal gallego desestima la práctica totalidad de los recursos presentados por aseguradoras, perjudicados y el Concello de Tui, y ratifica que el propietario y responsable de Pirotecnia La Gallega almacenó de forma ilegal y sin medidas de seguridad más de dos toneladas de material explosivo, lo que provocó la devastadora explosión en una nave situada en un entorno urbano.
La Sala rechaza que existiese un acuerdo válido entre las partes para fijar las indemnizaciones y mantiene que estas deben calcularse conforme a los baremos legales, dentro de los límites de la póliza de seguro. En este sentido, Mapfre Empresas deberá abonar las compensaciones hasta un máximo de 1,5 millones de euros, respondiendo de forma subsidiaria la empresa Pirotecnia La Gallega sin límite económico.
No obstante, el tribunal estima parcialmente algunos recursos. Entre ellos, incrementa la indemnización concedida a una vecina herida y reconoce el derecho a ser resarcidos a familiares que no habían sido incluidos inicialmente, como el hermano de uno de los fallecidos y la madre y varios hermanos de la otra víctima mortal. Las cuantías definitivas se fijarán en la fase de ejecución de sentencia.
El TSXG también descarta la reclamación del Concello de Tui para recuperar las ayudas públicas concedidas a los vecinos afectados, al entender que no existe una relación directa entre la concesión de subvenciones y la responsabilidad civil derivada del delito.
La resolución confirma el resto de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra y no impone costas. Contra este fallo aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
