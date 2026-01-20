Tomiño y Cerveira avanzan en el proyecto hacia una eurociudad innovadora

El comité de gestión estratégico de la Eurociudad Cerveira-Tomiño mantuvo un nuevo encuentro de trabajo en el que se puso de manifiesto el avance de las iniciativas ya aprobadas, se analizaron futuras convocatorias de financiación y se renovó el compromiso con la vida cultural, social, económica y deportiva de ambos territorios.

El eje central de la reunión fue la reciente captación de una subvención para el proyecto Eurociudad inteligente, con una inversión que superará los 520.000 euros. Esta iniciativa supone un paso decisivo para consolidar un verdadero polo industrial transfronterizo. A través de este proyecto se impulsarán también programas de incubación de empresas.