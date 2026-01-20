Mayores con falta de movilidad por la carretera en A Guarda
La falta de aceras y los arcenes reducidos en la calle Donantes de Sangre obliga a los peatones a compartir espacio con los coches
El PSOE de A Guarda llevará al próximo pleno ordinario dos mociones centradas en problemas que afectan directamente a la vida diaria de los vecinos, una de ellas con especial incidencia en la seguridad peatonal en la calle Donantes de Sangre, donde las personas mayores y dependientes encuentran serias dificultades para desplazarse.
La iniciativa que más preocupación social está generando se refiere al tramo final de la calle Donantes de Sangre, donde la falta de aceras obliga a los peatones a caminar por el arcén. En algunos puntos, este espacio no supera los 40 centímetros de ancho, una situación que supone un riesgo evidente, especialmente para personas de edad avanzada, vecinos con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos de bebé y también para el alumnado que utiliza las paradas del transporte escolar.
Desde el grupo socialista advierten de que esta carencia convierte los desplazamientos cotidianos en una experiencia peligrosa para los colectivos más vulnerables, que se ven forzados a compartir espacio con los vehículos. La moción pretende dar respaldo institucional a una reivindicación vecinal que lleva meses en marcha, impulsada a través de una recogida de firmas para exigir la construcción de aceras y una mejora real de la seguridad peatonal en la zona.
Junto a esta propuesta, el PSOE presentará una segunda moción relacionada con la facturación del servicio municipal de abastecimiento de agua. Los socialistas denuncian que, desde que la recaudación pasó a manos de la ORAL de la Diputación de Pontevedra, los recibos bancarios han dejado de incluir información básica sobre los consumos, lo que impide a los usuarios comprobar los datos facturados o presentar reclamaciones con garantías. La iniciativa reclama que se cumpla la normativa vigente y que se garantice una facturación clara y detallada en un servicio público esencial.
Los socialistas confían en lograr el apoyo del resto de la corporación para sacar adelante estas iniciativas.
