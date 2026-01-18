La salud mental centra la nueva Semana de la Educación de Tomiño

Hay preguntas que urgen respuestas, tanto en las aulas como en el seno del hogar. ¿Cómo afecta la tecnología a la infancia?, ¿cómo detectar y prevenir el sufrimiento emocional?, ¿cómo comunicarnos mejor con las nuevas generaciones? Tomiño las pone en el centro del debate de la undécima edición de la Semana de la Educación, una cita ya consolidada que convertirá el municipio en un referente educativo del 9 al 12 de febrero con cuatro conferencias de reconocidos expertos y expertas alrededor de un tema común: el bienestar emocional y la salud mental en la infancia y la adolescencia.

Durante cuatro tardes consecutivas, a las 19.00 horas en el Auditorio de Goián, el Concello de Tomiño ofrecerá cuatro charlas gratuitas abiertas a docentes, profesionales de la educación, familias y personas interesadas, para hablar de temas de máxima actualidad, como las nuevas tecnologías, las conductas autolesivas, la comunicación efectiva o la educación sexual.

La programación comenzará el lunes, 9 de febrero, con María Couso, pedagoga y divulgadora, que analizará el impacto de la tecnología en el desarrollo cognitivo de la infancia y adolescencia, aportando datos científicos y una visión crítica y reflexiva sobre el uso de las pantallas, sin caer en discursos alarmistas.

El martes 10 será el turno de Enric Armengou, psiquiatra especializado en conductas autolesivas y asesor del Ministerio de Sanidad en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que abordará la prevención de estas conductas bajo el título «Romper el silencio, claves para la prevención de las conductas autolesivas en la infancia y la juventud».

El miércoles 11, David Pastor centrará su intervención en la «Comunicación efectiva con las nuevas generaciones», proporcionando herramientas para mejorar el diálogo intergeneracional.

Por último, cerrará el ciclo el jueves 12 Miriam Al Abid, médica y divulgadora, con una charla sobre «La educación sexual y su relación con la salud mental», desde una perspectiva integral que incluye lo emocional, lo relacional y lo social.

«Llevamos más de una década apostando por la educación, porque sabemos que es la base para construir una sociedad más justa, más consciente y más saludable. En esta edición ponemos el foco en el bienestar emocional porque es una preocupación real en las familias y en los centros educativos y queremos ofrecer espacios de reflexión y herramientas útiles de la mano de profesionales de primer nivel», destaca la alcaldesa, Sandra González.